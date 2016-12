La "malattia dei ricchi" colpisce ancora, soprattutto gli over 60

17:37 - L'antica "malattia dei ricchi", la gotta, colpisce ancora. In Italia si contano 500mila pazienti affetti da questa patologia. A dare i numeri sono gli esperti della Società italiana di reumatologia (Sir). La colpa è degli stili di vita scorretti, l'alimentazione eccessiva e la mancanza di movimento generano aumento di peso e possono portare a sviluppare la malattia.

Lo studio King - Gli specialisti hanno presentato lo studio King (Kick-off Italian Network for Gout), "il più ampio sulla gotta mai realizzato in Italia, mirato a chiarire l'impatto della malattia sulla qualità di vita del paziente e sull'insorgenza di altre condizioni invalidanti".



L'identikit del malato - Il paziente-tipo è maschio, ha più di 60 anni e problemi di peso. La gotta è una malattia reumatica: chi ne soffre ha articolazioni gonfie, arrossate e doloranti, e quando la malattia cronicizza cominciano a deformarsi, in alcuni casi fino a compromissione della funzionalità. Gli esperti commentano: "La gotta spesso è a carattere ereditario ma trova terreno fertile con stili di vita scorretti. Fumo e alcool, per esempio, favoriscono le condizioni per questa malattia e la formazione di piccoli cristalli nelle aree di contatto tra due diverse ossa, causando così l'infiammazione".