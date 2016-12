La dieta pre-natalizia consente di trasgredire sotto l'albero

16:24 - Ecco un regime alimentare dedicato a chi non riesce a resistere al richiamo gastronomico del panettone. Chi vuole evitare di ritrovarsi con la zavorra di chili in più dopo le feste, può scegliere di tirare la cinghia prima per evitare di ingrassare poi. Un regime ipocalorico realizzato dal presidente della Società italiana di scienze dell'alimentazione, Pietro Migliaccio.

Minestrone superstar - L'esperto dice: "Il periodo natalizio può lasciare il "segno" sul peso, che può aumentare tra i due e i quattro chili, per questo e' meglio giocare d'anticipo". L'alimento principe di questa dieta è il minestrone di verdure, da mangiare tre volte a settimana con 40 grammi di pasta, un cucchiaino d'olio e uno di formaggio grattugiato.



Cinque pasti giornalieri - Nessuna rinuncia per questa dieta che prevede tre pasti e due spuntini. Per la colazione, si può scegliere latte parzialmente scremato, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata, oppure thé a piacere, un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. A metà mattinata si può scegliere un cappuccino o un frutto.



A pranzo per tutta la settimana si possono alternare diversi alimenti (due uova sode, alla coque o in camicia, ottanta grammi di tonno al naturale sgocciolato, arrosto di tacchino, salmone affumicato, due hamburger da 70 grammi l'uno o 70 grammi di formaggio light, quattro bastoncini di pesce o 130 grammi di carne bianca), con un contorno di verdure a piacere. Per condire un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva e per accompagnare il tutto mezza rosetta di pane.



A metà pomeriggio, un tè caldo con un cucchiaino di zucchero e due biscotti. Per cena, infine, una porzione di carne o pesce, la verdura come contorno e poco pane, che può essere sostituito con una porzione di patate o legumi (circa 150 grammi).



Migliaccio conclude: "Questa dieta può essere effettuata da tutti. Tuttavia è preferibile che chi ha particolari patologie consulti il proprio medico".