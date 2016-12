L'ictus cerebrale è un "big killer"

18:18 - Un assassino silenzioso e feroce che uccide 6 milioni di persone all'anno nel mondo, di cui 200mila in Italia. E' l'ictus cerebrale che miete più vittime di Aids, tubercolosi e malaria messe insieme. Il dato è emerso durante il convegno "Scacco all'ictus" di Roma nella sede della Casagit, la Cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti italiani.

In Italia è la prima causa d'invalidità - Nel nostro Paese l'ictus colpisce 25 persone ogni ora, quasi 600 al giorno e più di 200mila l'anno. Questa patologia si conferma anche come la prima causa di invalidità e la seconda per lo sviluppo di demenza, con ben 930mila persone che ne portano le conseguenze.



Paolo Binelli, presidente di Alice Italia Onlus (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale), spiega: "Questo porta anche dei costi enormi al Sistema sanitario nazionale, che ammontano a ben 3,7 miliardi all'anno, quelli per le famiglie sono di 13-14 miliardi l'anno".



La droga incide - Investire sulla prevenzione e su corretti stili di vita è fondamentale, puntando l'attenzione sui giovani, nei quali l'incidenza è di 10 casi ogni 100mila abitanti e uno dei fattori di rischio più importanti è rappresentato dall'utilizzo sempre più precoce di sostanze stupefacenti. Importante anche la prevenzione al femminile, perché le donne, con l'avanzare dell'età sono non solo più colpite da ictus, ma hanno una mortalità maggiore rispetto agli uomini (intorno al 14%, a fronte di un 9% per gli uomini).



Fattori di rischio da controllare - Vladimir Hachinski, della University of Western Ontario, in Canada, spiega: "Potremmo ridurre dell'80% i casi di ictus tenendo sotto controllo fattori di rischio come glicemia, colesterolo, obesità, fibrillazione atriale e non fumando".



L'omogeneizzazione dei servizi sul territorio, con la presenza capillare delle Stroke Unit, è poi considerata fondamentale per ridurre la mortalità e l'invalidità.



Importante essere tempestivi - Francesca Romana Pezzella, medico della Stroke Unit San Camillo di Roma, conclude: "Se si viene portati entro 4-5 ore in una Stroke Unit, la mortalità a tre mesi si riduce di circa il 15% e l'invalidità a un anno di addirittura del 25%".