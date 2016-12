Italiani con la dentiera causa crisi

16:25 - Gli italiani "sdentati" scelgono di rimediare con l'obsoleta dentiera. Optare per interventi più moderni, infatti, significa spendere di più e nel nostro Paese si risparmia, ormai, anche per la salute. Secondo l'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), le famiglie hanno tagliato le spese del 30% rispetto al 2007.

"Prevenire è risparmiare" - Gianfranco Prada, predidente dell'Andi, ha spiegato: "Sulla salute dentale non bisogna abbassare la guardia. Il rinvio delle cure spesso porta a spese ancora maggiori in seguito. Anche in questo settore prevenire è uguale a risparmiare".



Flessione decisa nel Meridione - Secondo i numeri presentati, il calo è più netto al Sud, dove le famiglie nel 2011 hanno speso 137 euro in meno rispetto al 2007, e al Nord -Ovest, dove la diminuzione è risultata di 124 euro. Pressoché stazionari i dati relativi a Nord-Est e Centro. Roberto Callioni, responsabile del Servizio studi dell'Andi, ha sottolineato: "Sempre di più il paziente si accontenta della dentiera, più economica rispetto ad altre soluzioni avanzate. La percentuale di persone che nel 2011 ha rinunciato alle cure odontoiatriche per ragioni economiche è stata dell'8,9%".