Italiani a letto con la "falsa" influenza

19:33 - Sono sempre di più gli italiani costretti a letto a causa di virus simili a quelli influenzali, ma meno "potenti": almeno 120mila i nuovi casi solo nell'ultima settimana. Il bilancio è del ricercatore del dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che sottolinea come al momento, tuttavia, il vero virus dell'influenza stagionale ancora non sia stato isolato.

"I virus dell'influenza stagionale - ha spiegato Pregliasco - arriveranno con l'abbassamento delle temperature, quando il freddo diventerà più intenso e prolungato. Attualmente, però, sono in aumento le sindromi para-influenzali, che costringono a letto con febbri e dolori". Il consiglio, rileva l'esperto, soprattutto per le categorie a rischio come anziani e malati cronici, resta quello di vaccinarsi, anche per prevenire le complicanze dell'influenza. La campagna vaccinale è partita il 15 ottobre. Si tratta di un vaccino trivalente, ma "si sta lavorando affinché in un prossimo futuro sia disponibile anche in Europa, mentre lo è già in Usa, un vaccino quadrivalente che, contenendo 4 ceppi di virus, potrà garantire una ancora maggiore protezione".