Influenza, quota 455mila contagi

16:39 - Nella seconda settimana di dicembre sono state 92mila le persone colpite dal virus dell'influenza. Dall'inizio della sorveglianza epidemiologica, ci sono stati 455mila casi. Questi i dati dell'ultimo rapporto Influnet, elaborati dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.

I numeri dell'influenza - Il livello di incidenza totale è di 1,56 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni, in cui l'incidenza è pari a 4,82 casi per mille assistiti.



Il tasso si riduce nella fascia di età che va dai 5 ai14 anni a 2,06. Ulteriore riduzione dai 15 ai 64 anni con 1,43 contagi su mille persone. Tra gli over 65, ci sono 0,60 casi per mille assistiti.



Sul piano regionale, il tasso di incidenza più alto si registra in Basilicata, seguono Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento.