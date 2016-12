Influenza, evitiamola così

18:40 - Con i primi freddi, si sa, arrivano anche i primi malanni di stagione. Per cercare di evitarli o, quantomeno, di ridurre al minimo le probabilità di incapparvi, è di fondamentale importanza imparare ad aiutare il nostro sistema immunitario. Per farlo, è impossibile prescindere dall'alimentazione e dalle proprietà naturali dei cibi.

Cominciamo con l'aglio: una volta frantumato, sprigiona una sostanza chiamata allicina con capacità inibenti verso gli enzimi che favoriscono le infezioni batteriche. Inoltre, lo spicchio d'aglio contiene il betaglucano, in grado di stimolare l'azione dei globuli bianchi.



Lo yogurt con i lattobacilli probiotici, invece, contiene microorganismi vivi che favoriscono un buon equilibrio intestinale, colonizzandolo, e tenendo così lontani i microorganismi pericolosi.



Le patate rappresentano una buone fonte di selenio, minerale che agisce come antiossidante e che, insieme alla vitamina D, va ad attivare le cellule killer del sistema immunitario.



Il pesce, la carne rossa, i legumi, i cereali, gli ortaggi e la frutta secca contengono, oltre a svariate vitamine e minerali, anche lo zinco, che contribuisce a proteggere dai raffreddori, fortificando il sistema immunitario. Lo sgombro, ad esempio, è ricco di vitamina D, che aiuta il sistema immunitario attivando i linfociti T che ci proteggono dalle infezioni.



Il limone, come molti agrumi, è ricco di vitamina C, per antonomasia potente antiossidante indispensabile per l'ottimale funzionamento del sistema immunitario dell'organismo.



Il cioccolato fondente al 100%, grazie al notevole contenuto di cacao, va a stimolare i linfociti T helper, cellule importantissime coinvolte nella produzione di anticorpi.



Il pollo, con la sua carne bianca, e in particolare con il suo brodo, ci aiuta a ridurre la produzione di muco e l'infiammazione.



A questo punto, non ci resta che imparare a conoscere tutte queste proprietà e sfruttarle per difenderci dall'influenza. Perché, come si dice, prevenire è sempre meglio che curare.



