Influenza,chi ha paura del vaccino?

15:35 - Online dal 17 ottobre, un nuovo portale amico della salute. Si chiama Osservatorioinfluenza.it e ha l’obiettivo di sensibilizzare gli Italiani sull’importanza della vaccinazione per tutti non solo per le categorie a rischio: anziani, bambini, donne in gravidanza, malati cronici, operatori sanitari e pubblici.

News e curiosità sull'influenza - Osservatorioinfluenza.it è uno strumento completo, realizzato con il supporto di un pool di esperti (virologo, medico di famiglia, geriatra, pediatra), che permetterà di conoscere il virus, la sua storia e la sua pericolosità.



Un esperto sarà a disposizione per spiegare l’importanza della vaccinazione influenzale che, a causa della natura "mutante" del virus, va ripetuta ogni anno. Sarà arricchito da notizie, curiosità e informazioni sullo sviluppo dell’influenza stessa ma sarà soprattutto un canale di ascolto per cercare di fugare dubbi, paure o ansie dei cittadini, cause principali della disaffezione dimostrata verso la vaccinazione lo scorso anno.



I vaccini sono sicuri - Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano spiega: "I vaccini influenzali sono sicuri e, abbinati a corrette pratiche di prevenzione, sono uno strumento fondamentale per difendersi dall’influenza che non è soltanto una condizione fastidiosa – come comunemente si pensa – ma una malattia che rappresenta in Italia la terza causa di morte per patologia infettiva (dopo l’Aids e la tubercolosi)".



Pregliasco aggiunge: "Osservatorioinfluenza.it consentirà, grazie al team di esperti che ne compongono la redazione, di avere informazioni complete e di rivolgersi a medici specialisti per fugare ogni dubbio al fine di affrontare l’autunno /inverno 2013/14 in salute".