Influenza, a letto 57mila italiani

15:49 - Le sindromi influenzali hanno già iniziato a colpire e messo a letto circa 57mila italiani. E' quanto rileva il bollettino Influnet, dell'Istituto superiore di sanità, sulla sorveglianza influenzale, iniziata due settimane fa.

Ancora pochi dati - Solo una parte ristretta dei medici sentinella ha però inviato i dati sulla base dei quali, in ogni caso, è possibile dire, secondo l'Iss, che l'attività dei virus influenzali è ai livelli di base in tutte le regioni, con un'incidenza totale pari a 0,5 casi per mille assistiti.



Bambini nel mirino - La più colpita, come nella scorsa stagione influenzale, al momento è la fascia pediatrica, in particolare quella dei bambini tra 0 e 4 anni, con 1,43 casi per mille assistiti, seguita da quelli di età tra i 5 e 14 anni con un'incidenza di 0,53 casi. La fascia tra i 15 e 64 anni presenta 0,51 casi e gli over 65enni, 0,22 casi.