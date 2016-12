Impiantato gioiello nell'occhioGli esperti denunciano i rischi

17:18 - Un gioiello di platino nell'occhio per far brillare lo sguardo. A tanto si è spinta una donna americana, Lucy Luckayanko, che si è sottoposta a un intervento chirurgico pur di soddisfare la sua esigenza di vanità. Un'operazione shock, resa nota da Fox News, che ha scatenato polemiche Oltreoceano per i rischi legati alla salute.

"Non ne vale la pena" - Tgcom24 ha chiesto un parere a Marco Codenotti, del reparto di oculistica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Per l'esperto ci sono più contro che pro: "Benché il gioiello sia tecnicamente semplice da applicare, la cosmesi chirurgica dell'occhio ha dei rischi intrinseci che non vale la pena correre".



Diatriba negli States - Opinioni contrastanti tra gli esperti statunitensi. Emil Chynn, che ha effettuato il trapianto, dice che la procedura è relativamente sicura e non c'è rischio di cecità. Chynn ha spiegato: "E' un pezzo di platino molto sottile progettato di proposito per l'inserimento nella sommità dell'occhio. Non è dentro l'occhio, così non c'è alcun pericolo".



La gioielleria oculare non è, però, approvata dalla Food and Drug Administration, l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici e l'Accademia americana di oftalmologia (Aao) ha messo in guardia da questo tipo di intervento. Per gli esperti della Aao "non ci sono prove sufficienti che supportino la sicurezza di questa procedura". Gli oftalmologi dell'associazione hanno invitato a "evitare di posizionare nell'occhio qualsiasi corpo estraneo o materiale non approvato dalla Food and Drug Administration".