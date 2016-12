Il Viagra attenua i dolori mestruali

16:06 - Il farmaco che ha rivoluzionato il sesso potrebbe attenuare i dolori mestruali. Senza effetti collaterali. A fare luce su questa nuova possibile applicazione del Viagra è uno studio condotto dal Penn State College of Medicine e pubblicato su Human Reproduction.

Effetti sull'erezione scoperti per caso - Il Viagra funziona elevando i livelli delle sostanze chimiche che fanno rilassare i tessuti, migliorando il flusso sanguigno. Gli effetti sulla funzione erettile sono stati scoperti per caso, in principio il medicinale era stato sviluppato per migliore l'apporto sanguigno al cuore nei pazienti affetti da angina.



Ibuprofene nel mirino - Secondo la nuova ricerca, alcuni antinfiammatori non steroidei, come l'ibuprofene, non funzionano bene sulle donne che soffrono di dolori mestruali e, se usati spesso, possono causare ulcere allo stomaco e danni ai reni.

Già una ricerca precedente aveva esaminato gli effetti delle pillole di Viagra per curare i dolori durante il ciclo mestruale, ma le partecipanti al test sono state colpite da mal di testa.



Quando, però, il farmaco, noto anche come sildenafil, viene somministrato come ovulo vaginale, non si verificano effetti collaterali.



La ricerca - Lo studio ha coinvolto 25 donne tra i 18 e i 35 anni che soffrivano di dolori mestruali da moderati a severi. Ad alcune è stato dato il Viagra, ad altre un placebo.



Le pazienti hanno valutato il loro grado di sofferenza nelle quattro ore successive e hanno riportato che gli ovuli con il principio attivo hanno attenuato il dolore, senza alcun effetto non desiderato.



Il docente di ostetricia e ginecologia della Penn State University, Richard Legro, a guida dell'équipe di ricerca, ha affermato: "Se studi successivi confermeranno queste scoperte, il sildenafil (Viagra) potrebbe diventare un'opzione di cura per le pazienti".