Il sorriso, la nostra arma migliore

17:31 - Dietro i piccoli gesti di tutti i giorni, si celano spesso mondi inattesi. Quando siamo di buon umore o riceviamo un complimento, siamo soddisfatti per qualcosa o ascoltiamo una battuta, cos'è la prima cosa che il nostro corpo fa? Un sorriso!



Un gesto spontaneo e bellissimo, così come gli effetti che può generare. Alcuni studi svolti su questa azione hanno dimostrato che, sorridere, aiuta non solo a migliorare il benessere e la salute, ma anche a perdere qualche chilo di troppo. Sorridere dai 15 minuti ad un’ora al giorno, può aiutare a dimagrire dai 2 ai 5 kg in un anno!

Inoltre, non dimentichiamo che ridere incide sull'aumento del livello di endorfine, le famose sostanze del buonumore, e questo ci aiuta a sopportare lo stress quotidiano.



Una risata "di gusto" può agire positivamente sulla riduzione della pressione arteriosa, sulla circolazione sanguigna (grazie alla dilatazione dei vasi), sulla tonicità della pelle del viso e sull'allenamento dei muscoli facciali, addominali e pettorali. Tutto questo, semplicemente divertendosi. Non è fantastico?



Ridere è importante per l'uomo, al punto che è stata organizzata anche una giornata mondiale del sorriso e, negli ospedali, la terapia del sorriso (geloterapia) viene utilizzata per la riabilitazione dopo un ictus.



Avete mai pensato al perché i nostri brevi messaggio di testo sono spesso pieni dei famosi smile? Semplice: perché ci fanno ridere!

Secondo l’indagine condotta da Future Concept Lab, il 63% degli italiani sorride tutti i giorni! Quindi... che dire? Siamo a buon punto, ma possiamo migliorare.



Per cui gioite, sorridete, ridete a crepapelle... avete solo da guadagnarci!



Scopri di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it