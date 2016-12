Il sorriso fa perfino dimagrire

17:20 - Il 4 ottobre si celebra il "World smile day", la Giornata mondiale del sorriso, un gesto che fa bene alla salute di corpo e psiche. In alcuni ospedali si pratica già la "geloterapia": si guarisce grazie all'atto del sorridere.

La Giornata è stata ideata da Harvey Ball, il papà del sorriso più famoso del mondo, lo "smile", la faccina sorridente diventata uno dei più celebri emoticon utilizzati in e-mail e sms.



Per riabilitare dopo l'ictus - Una ricerca di Ilona Papousek, dell'università austriaca di Graz, mostra per esempio che sorridere abbassa la pressione del sangue e che potrebbe essere un ottimo esercizio di riabilitazione dopo ictus: l'esercizio del sorriso risulta molto più efficace contro la pressione alta rispetto ai programmi standard di esercizio fisico prescritti ai pazienti.



Come una lezione di aerobica - Sempre per rimanere in tema di salute cardiovascolare, un altro studio (presentato al convegno dell'American College of Cardiology ad Orlando, in Florida) dimostra che un sorriso fa bene alla circolazione del sangue come una lezione di aerobica perché favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni.



Fa perfino dimagrire - Sorridere, inoltre, migliora l'umore e la resistenza allo stress, fa dimagrire (specie se parliamo di risate fragorose ed energetiche), infatti una ricerca pubblicata sull'International Journal of Obesity ha dimostrato che ridere 15 minuti al giorno può permettere di perdere in un anno oltre due chili. Il suo potere è tale che, ha scoperto Fritz Strack dell'università tedesca di Wurzburg, anche se stampato forzatamente sul viso (per esempio semplicemente tenendo in bocca una penna), un sorriso fa bene comunque. Significa che anche un sorriso finto produce gli stessi effetti benefici di una risata vera. Inoltre, ridere rilassa i muscoli e mette in circolo molecole “positive” come le endorfine.