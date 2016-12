Il sonno va in fumo con le sigarette

16:35 - Ai numerosi danni alla salute legati al tabagismo si uniscono i disturbi del sonno. Per ogni sigaretta fumata, i dipendenti dalla nicotina dormono 1,2 minuti in meno di media. Basta dire addio alle bionde, però, per migliorare sensibilmente la qualità. Lo rivela il primo grande studio su fumo e sonno condotto dalla University of Florida e pubblicato su Psychology, Health & Medicine.

Risvegli precoci - E' stato intervistato un campione di fumatori, non fumatori ed ex fumatori ed è emerso che chi fuma ha molti più disturbi del sonno rispetto agli altri gruppi considerati.



In particolare, oltre un fumatore su dieci (11,9%) ha difficoltà ad addormentarsi, uno su dieci (10,6%) si sveglia nel corso della notte, quasi uno su dieci (9,5%) si sveglia troppo presto al mattino.