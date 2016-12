Il "mix" che sconfigge il cancro al seno: uva, curcuma e tofu

18:29 - Il cancro al seno si combatte a tavola, con un cocktail "verde" di spezie, frutta e verdura. Gli studiosi della Louisiana State University spiegano su Journal of Cancer che determinati alimenti aiutano a contrastare le cellule tumorali senza causare effetti collaterali.

Uva, tofu e curcuma - Il team di ricercatori ha esaminato una decina di composti chimici naturali presenti in frutta, verdure e spezie reperibili con facilità, come uva, mele, broccoli, curcuma e tofu. Della curcuma, per esempio, è stata esaminata la curcumina, del tofu gli isoflavoni e dell'uva il resveratrolo, valutandone gli effetti sulle cellule di persone malate di cancro e di persone sane.



Questi composti assunti singolarmente non sembrano avere effetti positivi, mentre l'efficacia è dimostrata quando questi elementi erano combinati a mo' di cocktail. In questo caso, infatti, le cellule tumorali si sono ridotte addirittura dell'80%.