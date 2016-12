Il condom del futuro? In pelle di pesce

16:08 - Il condom di domani sarà "bio" in pelle di pesce o tendine di mucca oppure hi-tech adattabile alle diverse forme e dimensioni del membro o, ancora, "avvolgente" per un maggiore comfort. Sono questi i progetti vincitori del concorso lanciato dalla fondazione Bill & Melinda Gates sul preservativo del futuro.



Aumentare il piacere per invogliare a utilizzarli - Oltre al premio in denaro ricevuto, queste idee potrebbero ricevere un finanziamento per lo sviluppo commerciale e trovarsi, dunque, tra qualche anno nei banconi delle farmacie.



L'iniziativa è stata lanciata dal magnate dell'informatica per diminuire gravidanze indesiderate e limitare il contagio delle malattie a trasmissione sessuale in modo più "gradevole" rispetto ai profilattici in lattice. Uno degli obiettivi dichiarati nel bando è, infatti, la creazione di un prodotto in grado di aumentare il piacere al punto da invogliarne l'utilizzo.



Naturali o con le nanoparticelle - All'appello hanno risposto 812 gruppi di ricerca, e 11 di questi sono stati premiati con 100mila dollari, che potrebbero diventare un milione se proseguiranno con lo sviluppo fino alla messa in commercio.



C'è chi ha pensato alla nanotecnologia. Questo il caso di un progetto che utilizza il poliuretano, un tipo di plastica, addizionato a nanoparticelle in grado di uccidere virus e batteri. Un'azienda di San Diego, invece, vorrebbe utilizzare il collagene estratto dai tendini di mucca o dalla pelle di pesce.



Nel comunicato che annuncia i vincitori si legge: "Semplicemente i condom salvano la vita, ma bisogna ripensarli per essere sicuri che uomini e donne li usino più frequentemente e in maniera sicura".