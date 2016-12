I vibratori possono ostacolare la fertilità

16:13 - Sex toys sotto la lente di ingrandimento delle autorità svedesi: dildo e vibratori potrebbero contenere ftalati, sostanze utilizzate per rendere più flessibile la plastica, già bandite dai giocattoli per bambini. La loro presenza nei più comuni giocattoli per adulti potrebbe compromettere l'equilibrio ormonale.

Potrebbero inibire la riproduzione - Finora, l'industria dei giocattoli erotici non è mai stata messa sotto indagine dalle autorità sanitarie svedesi, al contrario di quelle che producono giocattoli per bambini, che devono rispettare rigidissime regole.



Anna Lofstrom, del gruppo di ispettori ambientali nella città svedese di Malmoe, ha detto che "ciò che si sa di queste sostanze è che hanno effetti importanti quanto a inibizione della riproduzione, ma non sappiamo in che modo le persone sviluppano problemi utilizzando i sex toys che le contengono".



E a chi gli chiedeva come mai solo adesso le autorità sanitarie entrino nelle camere da letto degli svedesi con la lente di ingrandimento, Christian Lindh, dell'Università di Lund, ha risposto: "Immagino che finora sia stato considerato un tema troppo delicato".