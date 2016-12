I ginecologi: "A Natale più gravidanze inattese per gli adolescenti"

14:50 - Il periodo natalizio è un momento dell'anno in cui si rischiano un maggior numero di gravidanze non attese, soprattutto tra gli adolescenti. A lanciare l'allarme sono gli esperti della Sigo, Società italiana di ginecologia. "I ragazzi vanno spesso via in gruppo durante le feste: l'eccessivo consumo di alcol, a cui si unisce l'abitudine ad aver rapporti con più partner, può far andare incontro a una gravidanza non programmata, ma espone anche alla possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmesse", spiega il presidente della Sigo Nicola Surico.

E anche se questo trend osservato dai ginecologi - ed evidenziato anche in un sondaggio svolto in Gran Bretagna secondo cui la metà delle donne rischia una gravidanza non programmata a Natale - non è ancora supportato nel nostro Paese da dati statistici specifici, secondo Surico "quello che si sa è che la situazione più critica riguarda le ragazze di età compresa tra i 14-15 anni e i 18 anni".



"Ma questo discorso non può non coinvolgere anche i ragazzi, che troppo spesso hanno dei comportamenti sbagliati, di cui poi fanno prevalentemente le spese le ragazze", evidenzia. "Agli adolescenti, a cui spesso su queste tematiche manca il ruolo "educativo" della famiglia e della scuola - prosegue il presidente Sigo - occorre ricordare che è bene non dimenticare la pillola anticoncezionale, che è meglio preferire il preservativo se si hanno rapporti con partner diversi, e che per informazioni ci si può rivolgere alla rete dei consultori, che ad esempio al Nord risulta abbastanza soddisfacente ". "Per le situazioni di emergenza, invece, ci si può recare ai Pronto soccorso ostetrici" conclude.