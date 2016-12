I cavoletti di Bruxelles aiutano la fertilità in uomini e donne

16:40 - Vituperati perché a molti ricordano il cibo scotto da mensa e per l'odorino non proprio invitante, i cavoletti di Bruxelles potrebbero aiutare le coppie che intendono avere un bambino. L'assunzione regolare aumenterebbe, infatti, le chance di concepimento, secondo uno studio condotto dalla Harley Street Fertility Clinic.

Grazie all'acido folico - La terapista nutrizionale Neema Savvides, tra gli autori dello studio, ha detto. "Sono il cibo ideale per chi vuole avere figli. In primo luogo, perché contengono acido folico che è essenziale per migliorare la fertilità sia negli uomini che nelle donne. Inoltre, è una fonte ricca di vitamine che aumenta la quantità di spermatozoi e li aiuta a raggiungere l'utero perché le giuste sostanze nutritive aumentano le chance di sopravvivenza degli spermatozoi". Ma non è l'unico beneficio, l'esperta aggiunge: "La presenza dell'acido folico contribuisce a ridurre i rischi di aborti spontanei e difetti congeniti".



Ormoni riequilibrati - Inoltre, i cavoletti di Bruxelles contengono un fitonutriente chiamato diindolimetano che aiuta le donne a riequilibrare il livello di estrogeni. Questa sostanza aiuta il corpo a disfarsi degli ormoni in eccesso, che possono essere assunti attraverso i pesticidi e gli ormoni contenuti nella carne e in altri prodotti alimentari, e questo aumenta la fertilità. In più si pensa che l'ortaggio aiuti ad abbassare i livelli di colesterolo e abbia proprietà antinfiammatorie.