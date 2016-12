Gli over 50 internauti sono più sani

16:24 - Quando si è più avanti con l'età l'utilizzo di Internet è legato a comportamenti sani. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention dell'University College di Londra, secondo cui i "cinquantenni digitali" hanno stili di vita più sani e partecipano di più agli screening sui tumori.

La ricerca - Lo studio ha analizzato con questionari i comportamenti di quasi seimila over 50, di cui il 40% ha dichiarato di non usare il web, un altro 40% di farlo occasionalmente e il 20% di farlo spesso.



Le persone di quest'ultimo gruppo hanno mostrato una probabilità doppia rispetto agli altri di partecipazione agli screening sul tumore del colon-retto, inoltre il tasso di attività fisica era superiore a quello dei non utilizzatori del 50%, quello di consumo di frutta e verdura del 24%, mentre i fumatori sono risultati il 44% in meno.



Gli autori sottolineano: "L'aspetto interessante è proprio la relazione tra dose e responso. Gli utilizzatori occasionali partecipano agli screening più dei non utilizzatori, ma meno di quelli frequenti".