Girovita più stretto per i giovani

16:48 - I figli mangiano meglio dei loro padri. Secondo un'indagine dell'Osservatorio Nestlè-Fondazione Adi, infatti, il 66% dei ragazzi italiani tra i 16 e i 34 anni è normopeso, contro il 44,6% delle persone tra i 45 e i 65 anni. I dati sono stati presentati a Lecce in occasione del XV Corso Nazionale Adi (Associazione di dietetica e nutrizione clinica).

Trend positivo - Nello studio, spiegano i suoi responsabili, sono stati coinvolti oltre ottomila partecipanti, per un totale di oltre 43mila interviste in cinque anni. Secondo l'Osservatorio "continua il trend positivo iniziato lo scorso anno, con una percentuale stabile al 54% di coloro che risultano normopeso. Ancora alta, invece, la percentuale delle persone in sovrappeso (30%) mentre risulta leggermente in calo rispetto al passato la percentuale degli obesi, che e' del 13%: erano il 16% nel 2010".



Giuseppe Fatati, presidente Fondazione ADI e coordinatore scientifico dello studio, commenta: "Abbiamo l'impressione che le tante iniziative di sensibilizzazione ai corretti stili di vita comincino ad avere qualche successo. Purtroppo le buone abitudini sembrano limitate ai più giovani e non coinvolgono proprio le persone più a rischio, in relazione all'età, di malattie metaboliche e patologie cardiovascolari".



Più attività fisica - Un altro dato incoraggiante dello studio è la diminuzione degli italiani sedentari (31% rispetto al 35% dello scorso anno); sono in aumento invece le persone che saltano i pasti (29%, contro il 26% del 2012), e in diminuzione le persone che fanno un pasto completo: "Quest'anno sono il 15% del campione, contro il 23% dello scorso anno".