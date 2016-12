Fumare fa male alla salute e rende brutti

07:07 - Come sarebbe il nostro corpo se non avessimo mai fatto uso di tabacco? Ora è possibile non solo saperlo, ma anche vederlo, grazie a un sito web finlandese. Per incoraggiare soprattutto i giovani a smettere di fumare, l'agenzia 358 ha realizzato "tobaccobody".

All'interno del portale vengono confrontati i corpi, uno maschile e uno femminile, di un fumatore e di un non fumatore. Dal viso allo smalto dei denti, dalla lucentezza dei capelli ai danni sul peso, la lista degli effetti collaterali raccontati con un tocco di umorismo è lunga.

Per rendersi conto dei danni, basta scegliere un personaggio e passare sulle varie parti del suo corpo con il mouse. Non c'è niente da fare, il fumo danneggia la salute e anche la bellezza.