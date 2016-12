Foto shock contro il cancro al seno

16:42 - Al di là della retorica romantica sul cancro al seno, i ritratti di "The SCAR Project" mostrano la crudezza della malattia e dei suoi effetti. Negli scatti realizzati dal fotografo David Jay ci sono giovani donne sopravvissute alla malattia che hanno subito mastectomia. Una campagna per aumentare la coscienza sul tema che invita con decisione alla diagnosi precoce e paga un tributo al coraggio di chi ce l'ha fatta.

Immagini che possono ferire, perché scabre, dirette. Il progetto è dedicato alle migliaia di donne sotto i 40 anni a cui è stato diagnosticato il tumore al seno soltanto quest'anno.



L'obiettivo è aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulla diagnosi precoce, raccogliere fondi per la ricerca e aiutare le giovani sopravvissute a vedere i loro corpi attraverso una lente più onesta. Il cancro al seno è la causa principale di morte per tumore tra le donne dai 15 ai 40 anni.



Il fotografo Jay ha affermato di non essere preparato a qualcosa di così bello: "Per queste giovani donne, questi ritratti rappresentano una vittoria personale su questa malattia terrificante. E' stato un aiuto per riaffermare la propria femminilità, sessualità, identità e potere dopo essere state derubate di una così importante parte di ciò. Attraverso queste immagini semplici, sembrano guadagnare un briciolo di accettazione in più e la forza di andare avanti con orgoglio".