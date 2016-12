11 dicembre 2013 Effettuato a Ravenna il primo impianto di pacemaker wireless in Italia Ha le dimensioni di due compresse di antibiotico ed è stato iniettato nel sangue Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:40 - E’ stato eseguito per la prima volta in Italia l’impianto del pacemaker wireless, il primo stimolatore del battito cardiaco senza fili dalle dimensioni ridotte (lunghezza 4 cm, peso 2 grammi - in pratica le dimensioni di 2 compresse di antibiotico). La pionieristica operazione si è svolta presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna).

Iniettato nel sangue - Il dispositivo è stato introdotto utilizzando una tecnica completamente innovativa: non più esternamente al cuore collegato a cateteri, bensì iniettato nella circolazione sanguigna utilizzando delle particolari sonde e fissato direttamente nella camera cardiaca. In pratica, un intervento mini-invasivo senza chirurgia. Il paziente è una donna di 67 anni residente ad Alessandria affetta da un rallentamento grave della frequenza cardiaca e fibrillazione atriale. La dismissione della paziente è prevista entro 24 ore rispetto ai vecchi interventi che prevedevano 3/4 giorni di degenza.



Senza chirurgia - La procedura è stata eseguita con un'anestesia locale, è durata circa 30 minuti (la metà rispetto all’intervento di posizionamento tradizionale) e si è svolta senza alcuna complicazione. La modalità di impianto non chirurgica e l’assenza di componenti aggiuntive al pacemaker riducono il rischio di infezioni e di malfunzionamenti del dispositivo. La durata della batteria inoltre è superiore a quella di molti dispositivi convenzionali.



Carlo Pappone, che ha eseguito l'impianto con Gabriele Vicedomini, afferma: "Questo nuovo stimolatore rappresenta il primo importante passo per lo sviluppo di sistemi nano tecnologici per il trattamento dei disturbi del cuore. Ci si attende che nel futuro tali dispositivi e tale tecnica di impianto rappresentino la base per il miglioramento della qualità e della durata della vita".