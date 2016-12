Due milioni di adolescenti soffrono di disturbi alimentari

18:20 - Due milioni di adolescenti soffrono di disturbi del comportamento alimentare in Italia. L'età in cui questo disagio compare si è abbassata, nel 40% dei casi si manifesta infatti tra i 15 e i 19 anni ma si può palesare anche già a 8-12 anni. Questo il quadro emerso durante il Corso nazionale della Società italiana di Medicina dell'adolescenza (Sima) che si è tenuto a Bologna.

Seconda causa di morte tra adolescenti - Sono in particolare le ragazze a soffrire dei disturbi del comportamento alimentare: l’Organizzazione mondiale della sanità informa che, tra le adolescenti, le patologie di tipo anoressico e bulimico rappresentano la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Numerosi i fattori di rischio, di tipo biologico, psicologico e sociale: dagli aspetti familiari (genitori affetti da disturbi psichiatrici) alla familiarità positiva per disturbi affettivi, dalla presenza di episodi depressivi nelle madri fino alla tendenza all’abuso di sostanze. Esistono, però, possibilità di cura: fondamentali sono la diagnosi precoce, il ruolo dei della famiglia, dei pediatri di famiglia e di un team multidisciplinare.



I campanelli d'allarme - Ecco i segnali a cui bisogna prestare attenzione Perché possono celare un disturbo legato all'alimentazione.

- Preoccupazione per il cibo e il peso

- Dieta eccessiva

- Conto delle calorie

- Pesarsi più volte al giorno

- Sentimenti di colpa e di vergogna relativamente all’alimentazione

- Comportamenti bulimici e/o eliminazione

- Sentirsi grassi pur avendo un peso normale

- Eccessiva attenzione all’esteriorità

- Ipersensibilità verso qualsiasi tipo di critica

- Cambiamenti emotivi (irritabilità, tristezza, ritiro sociale)



Alcuni sintomi sono trascurati in famiglia - Il presidente della Sima, Piernicola Garofalo, ha parlato di un fenomeno allarmante: "I genitori mostrano minore preoccupazione per gli insani comportamenti alimentari dei propri figli. Sono infatti convinti che la dieta, e persino il vomito, possano rappresentare un rimedio adeguato alla gestione del peso corporeo. Tali tentativi di dimagrimento, trascurati dalle famiglie per mesi, possono evolvere in disturbo del comportamento alimentare in soggetti predisposti. Non bisogna infine dimenticare che si tratta di patologie croniche ad alto rischio di recidiva: necessitano, dunque, di un attento monitoraggio clinico-comportamentale nel tempo".