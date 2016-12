Diabete, l'insulina sarà "smart"

18:34 - Le ultime ricerche per la cura del diabete vanno verso un guscio intelligente che "sente" la glicemia e decide quando rilasciare l’insulina. In questo modo, si evita di far entrare in circolo la sostanza quando non è necessario. Se ne è parlato a Riccione al congresso della Società italiana di diabetologia “Pianeta Diabete”.

I limiti della somministrazione attuale - L’insulina è uno dei capisaldi della terapia del diabete ma, ammette il professor Stefano Del Prato, presidente della Società italiana di diabetologia: "Nonostante i grandi progressi fatti in questo campo però ha ancora il grosso limite di dover essere somministrata attraverso iniezioni sottocutanee e in maniera un poco "cieca", nel senso che non si sa quanta glicemia ci sia in giro. Quello che il nostro organismo invece riesce a fare con un incredibile grado di precisione è produrne una quantità sufficiente per controllare la glicemia, senza farla scendere troppo (cioè senza provocare crisi ipoglicemiche) e senza farla salire eccessivamente".



Per cercare di imitare il più possibile la perfezione del funzionamento del nostro organismo, si stanno studiando varie soluzioni: dal trapianto di isole pancreatiche, al pancreas artificiale.



Sperimentazione in corso - Si sta profilando all’orizzonte anche una terza via. "Si tratta di una prospettiva molto affascinante, anche se ancora sperimentale – commenta Del Prato – quella della cosiddetta "insulina intelligente". In pratica si tratta di un’insulina "inglobata", racchiusa in sostanze particolari, dei polimeri che hanno la capacità di "sentire" la glicemia. Quando questa si alza, i polimeri si aprono e fanno uscire l’insulina, mentre se la glicemia scende troppo, i polimeri si richiudono impedendo così la fuoriuscita dell’insulina. Di questa insulina ‘intelligente’, sono allo studio anche delle versioni assumibili oralmente".



Al momento le ricerche sono condotte da gruppi scientifici indipendenti, come il Mit di Boston e gruppi di ricerca cinesi. Le insuline intelligenti di ultima generazione sfruttano le nanotecnologie.