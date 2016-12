16:34 - Sabato 9 novembre i volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) saranno nelle principali piazze italiane con "I cioccolatini della ricerca". A volte concedersi un piacere può essere anche salutare: il cioccolato fondente al 70 per cento di cacao, ad esempio, è stato inserito dall’American Institute for Cancer Research tra i cibi protettivi, perché ricco di flavonoidi, con proprietà antiossidanti, protettivi contro i tumori.

Un aiuto alla ricerca - Dieci euro è il contributo richiesto per avere una confezione di cioccolatini creata appositamente da Lindt. In occasione dei "Giorni della ricerca", Airc ha realizzato la piccola guida "Proteine in tutte le salse" – distribuita con i cioccolatini – ricca di informazioni sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.



Molti testimonial - Tanti i personaggi dello showbiz e dello sport che hanno prestato il loro volto per quest'iniziativa. La tennista Flavia Pennetta, il cuoco Carlo Cracco, i comici Aldo, Giovanni e Giacomo.



L'iniziativa prosegue - Da lunedì 11 a venerdì 15 la distribuzione prosegue in oltre 1700 filiali del Gruppo UBI Banca in tutta Italia e online, sui portali SaldiPrivati ed Eprice con spedizione gratuita. Per trovare “I cioccolatini della ricerca” basta consultare il sito www.airc.it o chiamare il numero verde 800 350 350.