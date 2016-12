Camminare previene il cancro

16:07 - Camminare per un'ora tutti i giorni riduce il rischio di cancro al seno in modo significativo. E' la scoperta frutto di una ricerca condotta dall'American Cancer Society e riportata sulla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Abitudine salvavita - Lo studio ha coinvolto 73.615 in menopausa tra 50 e 74 anni seguite per moltissimi anni. Ogni due anni le volontarie sono state sottoposte a check up e a questionari per raccogliere dati sui loro stili di vita.



E' la prima volta che si riconduce una riduzione del rischio di cancro al seno specificamente all'attività del camminare. Il rischio di ammalarsi si riduce del 14% con sette ore di camminata ogni settimana e si può ridurre ulteriormente con attività più intense.



Lo studio è importante non solo perché ribadisce l'evidenza che stili di vita adeguati possono cambiare il "destino" della salute di un individuo; ma anche perché indica come rimedio anticancro un tipo di attività fisica facilmente praticabile da chiunque.