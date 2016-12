Boom di chirurgia genitalei ginecologi lanciano l'allarme

16:31 - I ginecologi d'Oltremanica si scagliano contro l'abuso della chirurgia estetica genitale femminile. In Gran Bretagna, negli ultimi dieci anni, è quintuplicato il numero di questo tipo di operazioni ma, per gli esperti del Royal College of Obstetrician and Gynaecologists (Rcog), è quasi sempre non necessario, può essere dannoso e non dovrebbe essere effettuato su ragazze con meno di 18 anni.

"Visione distorta" - La commissione etica dell'Rcog sottolinea come sempre più donne, ma anche adolescenti, chiedano di essere sottoposte a questi veri e propri interventi chirurgici in nome di una "visione distorta" di ciò che è normale e di ciò che è il risultato della diffusione della pornografia nella cultura popolare, ma anche della pubblicità di molte cliniche private che offrono questo tipo di servizio.



Boom di operazioni - In Gran Bretagna, solo nel 2010 sono stati effettuati 2mila interventi. Cifra che potrebbero costituire, secondo l'associazione medica, solo la punta dell'iceberg, visto che non si hanno a disposizione i dati relativi alle cliniche private.



Serve più informazione - E' necessario quindi, secondo gli esperti, fare uno sforzo in più, chiarendo cos'è davvero normale, affinché le pazienti possano prendere decisioni consapevoli. Particolarmente importante, sempre secondo il comitato etico, è informare le adolescenti, che non dovrebbero essere sottoposte a questo tipo di interventi se non in casi necessari, che sono rarissimi.