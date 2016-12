Bimbi magri con più ore di nanna

17:02 - Basta aumentare le ore dedicate al riposo notturno per far dimagrire i bambini. Lo dimostra uno studio condotto presso il Center for Obesity Research and Education (Core) della Temple University e pubblicato sulla rivista Pediatrics.

La ricerca - Si tratta del primo studio che dimostra in maniera diretta e concreta l'effetto del sonno sull'alimentazione, un'associazione già nota da tempo.



I pediatri statunitensi hanno sottoposto ad analisi un gruppo di bambini tra gli 8 e gli 11 anni nell'arco di tre settimane. Il 27% di loro era obeso o in sovrappeso. Nella prima settimana, i piccoli hanno dormito normalmente secondo le proprie abitudini, nella seconda hanno dormito di più, nella terza meno.



E' emerso che nella settimana in cui hanno dormito di più, i bambini hanno perso mezzo chilo assunto mediamente 134 calorie in meno al giorno. Adesso gli esperti pensano di ripetere lo studio seguendo un gruppo di bambini precedentemente "addestrati" a una corretta igiene del sonno per vedere se questo si traduce in modifiche a lungo termine di comportamenti e alimentazione.