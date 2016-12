Allergie 2.0 da smartphone e pc

18:28 - Nichel e cobalto contenuti negli smartphone e nei pc possono originare allergie. A lanciare l'allarme i medici riuniti a Genova per il Congresso internazionale di allergologia Highlights in Allergy and Respiratory Diseases.

In soggetti sensibili - Secondo una recente indagine, un terzo dei dispositivi contiene almeno uno dei due allergeni. Secondo lo studio, presentato durante un recente meeting dell'American College of Allergy, Asthma and Immunology, l'uso di telefonini provocherebbe reazioni allergiche nei soggetti sensibili a nichel e cobalto. Lo stesso problema è stato riscontrato in alcuni computer.



Meglio usare le cover - Ma le persone affette da allergie non sono costrette a isolarsi dalla tecnologia. Giorgio Walter Canonica, della Clinica di malattie respiratorie dell'Università di Genova, spiega: "Per evitare le reazioni da contatto, si potrebbe consigliare di utilizzare cover protettive in gomma, cuffie e pellicole protettive per il dispositivo".



Gli allergologi affermano: "Si consiglia ai soggetti che riconoscono i primi sintomi di allergia, quali arrossamenti cutanei (guance, orecchie e mento) di considerare soluzioni alternative. Inoltre, tutti coloro che sono a conoscenza del proprio stato e della sensibilità provata a nichel e cobalto dovrebbero evitare conversazioni prolungate e contatto costante con il terminale". Nei casi più acuti, le allergie possono anche manifestarsi sotto forma di eczemi e lesioni della pelle.