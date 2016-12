Alghe e salmone, rimedio goloso al batterio dell'acne

18:20 - Fare scorpacciate di alghe e salmone potrebbe aiutare a contrastare i brufoli. Grazie agli acidi grassi contenuti in questi alimenti. Questo il risultato di una ricerca condotta dalla University of Stirling, in Scozia e pubblicata su Marine Drugs. Ma sono allo studio anche farmaci da applicare direttamente sulla parte interessata.

Lo studio - Gli autori hanno studiato le proprietà di alcune alghe marine e di altre alghe, questa volta brune e accumulate attraverso la catena del cibo in pesci come i salmoni. Contengono rispettivamente l'acido Epa omega 3 e l'acido Dgla omega 6, entrambi con proprietà antinfiammatorie, in particolare contro il batterio Propionibacterum acnes. N



ello studio si legge: "Gli acidi grassi possono inibire o eliminare i batteri, sono presenti naturalmente sulla pelle ma si possono anche implementare. Si possono assumere mangiando alghe e salmone, oppure spalmando sul viso creme che li contengano".



Gli studiosi stanno sviluppando farmaci topici contenenti questi composti antibatterici contro l'acne e altre patologie della pelle.