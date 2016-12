A rianimare si impara sotto il Duomo

18:11 - Sotto la Madonnina, il 19 ottobre a Milano migliaia di persone impareranno le tecniche di rianimazione. Un corso pratico aperto al pubblico organizzato dalle associazioni di soccorso della Lombardia grazie al supporto del Rotary club Milano sud.

A formare, ci saranno 250 soccorritori. Si comincerà presto, alle 9 del mattino e, in caso di brutto tempo, ci si sposterà in piazza Palazzo Lombardia. Cristina Corbetta dell'Areu spiega: "Si imparerà a praticare il massaggio cardiaco e a usare il defibrillatore. Il corso durerà tutta la mattina e, alla fine, verrà rilasciata una certificazione regionale".



Parteciperanno i ragazzi che hanno già frequentato i corsi teorici necessari nelle scuole. Ma l'invito è rivolto a tutti i cittadini. Come spiega il responsabile della sala operativa 118 presso l'ospedale Niguarda, Giovanni Sesana: "Chiunque può partecipare alla parte pratica che si terrà in piazza Duomo. Potrà seguire il corso teorico nelle serate del 15 16 e 18 al Niguarda". Per inviare la richiesta di partecipazione basta inviare una domanda all'indirizzo oltreicinquemila@118milano.it. Inoltre, per avere informazioni utili si può consultare il sito www.118milano.it.