"Universo intestino": se ne parla in un convegno a Milano

Spesso lo trascuriamo, ma l'intestino influenza tantissimi aspetti della nostra salute: influisce sulla forma fisica, sul sistema immunitario, persino sull'umore e sulla fertilità maschile ecc. E' per questa ragione che prendersi cura del proprio intestino è molto importante, i dottori per esempio consigliano l'assunzione periodica di fermenti lattici per riequilibrare la flora batterica intestinale. Dell' "Universo Intestino" si parlerà in un convegno che avrà luogo a Milano, nel Palazzo Pirelli, sabato 22 settembre. L'incontro è rivolto a medici, nutrizionisti, infermieri, biologi, a tutti coloro che per operare al meglio dovrebbero conoscere le ultime scoperte su quello che è stato definito il "secondo cervello" umano.

Gli interventi introdotti e coordinati dal professor Giuseppe Di Fede, direttore sanitario di Istituto di Medicina Biologica e di IMBioLab di Milano, vogliono fare il punto sui più recenti studi in materia. Durante il convegno interverranno tantissimi esperti. Il seminario avrà inizio alle ore 9 con il saluto delle autorità e terminerà alle 17.30.



Interverrà il dottor Angelo Maria Di Fede che farà una rassegna degli studi più recenti. Il dottor Davide Iozzi, biologo nutrizionista, esperto di patologie infiammatorie intestinali, parlerà della relazione intestino-cervello. Mentre il dottor Francesco Balducci, esperto in nutrizione sportiva, parlerà della relazione tra intestino e attività fisica. La dottoressa Cecilia Nebiolo, biotecnologa alimentare, illustrerà i benefici sul modulare l’infiammazione intestinale con l’utilizzo degli infrarossi e le possibili applicazioni in patologie croniche infiammatorie. Ma prenderanno parola anche tanti altri esperti in materia "intestino".



Ogni singolo intervento è mirato a sottolineare quanto sia necessario un approccio globale che consideri l’intestino come un organo centrale per la salute dell’organismo. Il corso, attraverso un continuo cambio di scala e di prospettiva, dal particolare al generale, dal campione analizzato al microscopio all’individuo, vuole dimostrare che la via del benessere passa dalle viscere.



Il convegno è rivolto a tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione. Ai partecipanti verranno conferiti 7 crediti Ecm e al termine del convegno verrà riconosciuto un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni clicca qui o chiama lo 02 58300376.