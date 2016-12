"Sindrome da handphone": 7 su 10 con il cellulare sempre in mano

E' per questo motivo che, per far tornare a socializzare le persone, gli esperti hanno stilato un decalogo “libera-mani”:



1 - FARE ATTIVITÀ FISICA RILASSANDOSI

Andare in bicicletta o fare una passeggiata è sicuramente un’attività che permette di coltivare un benessere fisico e mentale. Il contatto reale con ciò che ci circonda - luoghi, paesaggi, persone - è fondamentale per staccare dal mondo virtuale.



2 - LA PAROLA D’ORDINE E’ RESISTERE

Resistere all’impulso di controllare ossessivamente lo smartphone causa un progressivo distacco da una realtà parallela: in questo modo sarà possibile dare spazio a nuove abitudini, ricablando le connessioni del nostro cervello.



3 - SU LA TESTA

Aprire gli occhi e alzare lo sguardo, incontrare l’altro senza filtri e lasciarsi trasportare dai sensi per riscoprire le emozioni reali. E’ necessario riscoprirsi osservatori, lasciare un po’ da parte il narcisismo per poter godere dello spettacolo della realtà.



4 - SFRUTTARE TUTTI I 5 SENSI

Lasciarsi emozionare dai colori, gli odori, vivere un’esperienza metropolitana che coinvolga tutti i sensi - tra cui anche il tatto - può aiutare a rinunciare all’utilizzo dei dispositivi mobile e tornare ad assaporare la bellezza che ci circonda.



5 - GO OFFLINE

Concretamente è la soluzione che scioglie ogni residua difficoltà. Individuare i momenti in cui spegnere il cellulare per dedicarsi completamente all’ambiente e alle persone: a tavola, in spiaggia, con il partner o durante il lavoro.



6 - OLD BUT GOLD

A volte gli strumenti tradizionali aiutano a “liberare le mani” dalla tecnologia: ad esempio utilizzare un orologio da polso o una normale sveglia permette di evitare di dover continuamente affidarsi telefono per conoscere l’ora e alzarsi dal letto.



7 - INCONTRARSI EVITA BRUTTE SORPRESE

La relazione face-to-face è quella che struttura il rapporto sociale e consente di conoscere realmente l’altro ed evitare brutte sorprese; come quando si incontrano amici conosciuti online sui quali si erano fatte aspettative sovrastimate.



8 - UN OSTACOLO… PUO’ AIUTARE

Creare un vero e proprio percorso ad ostacoli può essere utile per scoraggiare un uso compulsivo dello smartphone. Ad esempio, inserire un codice di sicurezza o eliminare le app che creano più dipendenza può aiutare a rompere le routine tecnologiche.



9 - AFFIDARSI AL “BATCH PROCESSING”

Se è necessario guardare il telefonino è possibile utilizzare “batch processing”, che consiste nel concentrare in un unico momento più attività, avendo più tempo a disposizione da dedicare alle altre mansioni o alle relazioni sociali.



10 - TENERE LE MANI IMPEGNATE E’ UN'ANTIVIRUS

E’ importante crearsi dei momenti “antivirus” da dedicare completamente ad attività che rendano possibili incontri reali, come mangiare un gelato: le mani saranno libere di interagire con gli altri.