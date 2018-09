"Prevenzione, il cuore della vita": tre giorni dedicati al motore principale del corpo umano

Con circa 240mila decessi annui in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte seguita da tumori e malattie respiratorie. Con un’incidenza di 3 morti ogni mille abitanti, sul solo territorio milanese i decessi per problemi cardiovascolari sono stati quasi 10mila in un solo anno.



Grazie ai progressi della medicina e dell’innovazione tecnologica, la prevenzione rappresenta oggi la principale arma di difesa. Per questo Croce Rossa Milano, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ha scelto di realizzare nel capoluogo lombardo un evento di tre giorni dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, alla promozione di stili di vita sani e alle ultime frontiere della salute del cuore. Ai cittadini verrà offerta la possibilità di sottoporsi a esami gratuiti e di partecipare a numerose attività di formazione e sensibilizzazione.



Inoltre verrà allestito un corner speciale: "Il medico risponde" in cui gli specialisti potranno dare a chiunque consigli su come curare al meglio il proprio cuore. In quattro appuntamenti distribuiti tra sabato 29 e domenica 30 sarà possibile confrontarsi direttamente con cardiologi esperti su diversi temi. Tra questi, i comportamenti da tenere in caso di dolore toracico sospetto e le terapie ottimali e più innovative per la cura delle patologie cardiache. Chi lo desidera, inoltre, potrà compiere un “viaggio” all’interno del cuore umano grazie a un’esperienza di realtà aumentata tramite speciali occhiali 3D e l’app Insight Heart, resa disponibile al pubblico italiano per la prima volta proprio in questa occasione.



Anche i bambini avranno uno spazio loro dedicato, in modo da consentire ai genitori di svolgere in tranquillità i test medici. Sono infatti previsti giochi e laboratori di primo soccorso per insegnare ai più piccoli come riconoscere eventuali situazioni di pericolo e come intervenire.