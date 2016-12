"Porte aperte all'ernia": consulenze gratuite nei migliori centri italiani

11:28 - Si chiama "Porte aperte all'ernia" l'iniziativa che nella giornata di sabato 29 novembre offre consulenze gratuite per la cura dei difetti della parete addominale. Gli italiani avranno la possibilità di rivolgersi a specialisti accreditati presso i migliori centri di riferimento italiani. Lo scopo è quello di fornire informazioni circa la prevenzione oltre che dare risposte concrete a pubblico e operatori sanitari su diagnosi e terapie.

L'ernia è la patologia più frequente nell'ambito della chirurgia generale: sono 200mila all'anno gli interventi effettuati in Italia, di cui 150mila soltanto per ernia inguinale. Da qui l'idea di dedicare una giornata all'utenza da parte di Tommaso Lubrano, chirurgo dirigente presso la prima divisione di chirurgia generale universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. L'evento prevede il patrocinio del Ministero della Salute ed è organizzato da ISHAWS (Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery) in collaborazione con Federanziani e la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute.