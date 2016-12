"Il tumore fra parentesi": tredici donne raccontano la malattia con una canzone social

"Ora pensa che non sei la sola e tutti quanti possiamo realizzare che il tumore è una parentesi". Recita così il ritornello delle canzone scelta per la campagna social di sensibilizzazione dell’associazione no profit FraParentesi.org. A cantarlo sono 13 donne, pazienti oncologiche in fasi diverse della malattia o toccate dal tumore come caregiver, che raccontano con parole e note i disagi e le paure che una diagnosi di cancro comporta.