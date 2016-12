"Campetti" di battaglia, boom di lesioni tra i giovani sportivi

17:14 - Si pretende forse un po' troppo dai ragazzini di scuole medie e superiori, visto che la metà delle lesioni subite a quell'età sono da imputare alle attività sportive. Anche se i dati arrivano dalle rilevazioni dell'American Academy of Ortopedic Surgeons, il problema non è solo statunitense ma riguarda anche il nostro Paese.

Lesioni triplicate in cinque anni - Carlo Felice De Biase, ortopedico esperto in traumatologia dello sport, ha spiegato: "Vediamo ogni giorno giovani sportivi che arrivano da noi con una serie di disturbi come tendiniti, fratture da stress e lesioni della cuffia dei rotatori. Ma la cosa che sta cambiando è l’età delle persone che si presentano con lesioni da sport".



L'esperto conferma che anche in Italia la situazione è allarmante: "Da cinque anni a questa parte le lesioni da sport in giovane età sono triplicate. Abbiamo a che fare con distorsioni della caviglia, stiramenti muscolari, lesioni ossee o alle cartilagini di accrescimento. Tutte causate da movimenti ripetitivi. Questo perché i giovani tendono a fare lo stesso sport per tutto l’anno senza osservare periodi di riposo".



Periodi di riposo e stretching - De Biase prosegue: "Alcuni infortuni, in particolar modo alle placche di crescita, potrebbero compromettere il regolare sviluppo delle ossa in un ragazzino. Nello sport esistono i periodi di riposo che si alternano ai cicli di allenamento di durata variabili in base agli obiettivi e alle discipline praticate".



Il medico sottolinea che per ridurre le lesioni "lo stretching è fondamentale, in particolare nel dopo allenamento, per ridurre la tensione muscolare e favorire l'allungamento muscolare".