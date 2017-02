"Aiuta un danese a non scottarsi al sole": online lo spot contro il cancro della pelle

Sulla salute non si scherza e per questo il tono della campagna è davvero grave e istituzionale. Lo speaker danese si rivolge con sussiego ai "rispettabili cittadini italiani" ai quali fa una strana richiesta: "Ricordateci ombra, cappellino, crema solare". Una burla? Affatto, perché "ogni giorno un danese muore per malattie legate al sole". Il popolo di Danimarca chiede così aiuto alle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sono abituate a convivere con il sole e a gestirne tutti i danni collaterali.

La campagna diffusa online si chiama "Help a Dane", cioè aiuta un danese, ed è stata promossa dalla Danish Cancer Society e dalla TrygFonden. Ci sono almeno tre modi con cui poter evitare l'ustione a un ignaro turista danese: ricordandogli innanzitutto, l'importanza di mettersi all’ombra quanto più spesso possibile e poi suggerendo l'utilizzo di copricapi e creme per poter evitare l'esposizione ai raggi UV.

Molti danesi infatti, non sanno che il sole all’estero può essere due volte più forte che in Danimarca. Per questo motivo, quando si recano al Sud sono vittime di scottature che possono dare vita a melanomi e altre gravi patologie dermatologiche. Realizzata in italiano, francese, greco, spagnolo e thailandese, la campagna di sensibilizzazione mira a coinvolgere in maniera piuttosto insolita i paesi che sono meta dell'impreparato turista nordico dalla pelle delicatissima.