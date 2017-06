Vito Di Modugno, nuovo album ispirato a "Pictures at an Exibition"

"Jazz Meeting" ospita questa settimana Vito Di Modugno, virtuoso dell'organo Hammond, da anni considerato uno dei migliori interpreti di questo strumento a livello mondiale. Il maestro, con il suo eclettico quartetto, ha raccolto una importante sfida, pubblicando il suo nuovo lavoro "My Pictures At An Exibition" ispirato a "Pictures at an Exibition", che Modest Petrovič Musorgskij scrisse nel 1874 dopo aver visitato una mostra di quadri del suo amico pittore Viktor Hermann, dalla cui visione rimase talmente colpito che, nel giro di poche settimane compose l’intera opera.