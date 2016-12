Vianello, Mike e Corrado: la nostalgia dei tre moschettieri

Erano intervistati da un Maurizio Costanzo all'apice e da un Enrico Mentana schiacciato dalla giovane età e dall'ironia tritacarne dei giganti. Ironia a gradazione progressiva: involontaria quella di Mike, pasquinesca quella di Corrado, british quella di Vianello. Ne sono usciti 100 minuti di ritratti incrociati, di battute fluorescenti, di tranche de vie dei tre "fondatori" che hanno dipinto l'anima della nazione dal dopoguerra a oggi. Erano, ciascuno a suo modo, tre geni. Non ricordavo, per esempio, che Corrado – di cui ricorrono i 16 anni dalla morte - fu il primo conduttore ufficiale della radio italiana, che annunciò la fine della guerra. Ricordavo, invece, che Mike, da staffetta partigiana, venne fatto prigioniero dai nazisti e a San Vittore conobbe Montanelli. Ero certo che Vianello - il Jimmy Stewart dello spettacolo italiano- fosse finito in campo di concentramento insieme a Giorgio Albertazzi ed Ezra Pound; ma mi sfuggiva il particolare che l'altissimo Raimondo all'Università, durante una manifestazione contro la guerra ("le facevo per non andare a scuola...") svettando tra la folla, si accorse che i fascisti arrestavano quelli col fazzoletto da capopopolo e allora, in un lampo, si tolse il suo, di fazzoletto, e lo legò al collo d'un compagno figlio di un gerarca, "...meglio se lo prendi tu, io non son degno".



Vianello-Mike-Corrado. A vederli dialogare, dileggiarsi amabilmente a vicenda mi tornava – non so perché – la canzone dei tre campioni di calcio brasiliani Didì, Vavà e Pelè che "Ti fan ballar la nuova samba, segnando gol a tre a tre", cantava il Quartetto Cetra. Più Costanzo si addentrava nella loro intimità, più la "cerniera dell'anima" si apriva in una confessione corale da brivido. Straordinario il siparietto sullo sport, che partiva da un Mike isolato sugli sci da una tempesta di neve sul Cervino mentre girava uno spot; aggrappato al crocefissone sulla cima e salvato da un elicottero svizzero. Corrado: "Ecco vedi, lo sport fa male, mai fatto in vita...", e mentre Mike attaccava con le sue capsule sinoviali perdute, Raimondo aggiungeva: "Ah, io sono a posto. Ho già dato un rene alla patria". Squarci di nostalgia...