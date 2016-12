Vacanze a Miami, terronia d'America

09:42 - "Maiami" forever, "La prima volta era con Roberto D’Agostino per prendere una coincidenza per andare in Giamaica, Sono rimasto affascinato dai neon...". Così, accendendo il neon personale dei ricordi (l'uomo è una cornucopia d'aneddoti e di viaggi) Renzo Arbore inaugura "Vacanze a Miami" (Raitre, martedì prime time).

Trattasi di un docu-film su alcuni dei 30mila italiani "che hanno trovato il paradiso" nella città più terrona d'America, vi hanno eletto residenza e condotto esistenze degne di un film ad episodi di Dino Risi negli anni 60. Regia ottima, paesaggi tra yacht, boulevard, spiagge e villone da milioni di dollari che nutrono i nostri deja vu cinematografici, bozzetti di personaggi che raccontano ognuno il suo pezzetto di storia: "Vacanze a Miami" rischia di essere un programma allegramente replicabile. Primo, perché nel ritmo degli incontri la telecamera incocca, con incasinata grazia, in qualsiasi cosa: esperti di vini stile Vanzina che collezionano camicie di Moschino anni 90; chef improvvisati rimorchianti Milf sulle spiagge; una famiglia che vive in barca dopo aver attraversato l'Atlantico che assicura "se lo possono permettere tutti" e poi scopri che il capofamiglia è un ricco chirurgo plastico; personal trainer alla Alberto Sordi che rimbalzano tra palestre ("Mi piace perché qui fanno tutti esercizi") e reality televisivi; guide turistiche per calciatori che ti portano tra le strade zeppe di colori, musica e cubani che parlano male di Fidel; ragazze laureate che volevano fare qui le cameriere perché da piccole s'erano sciroppate tutte le puntate di Melrose Place.



Il racconto, beninteso, è assai superficiale. Lo scavo psicologico è aereo come il fumo d'un Avana, e l'unico brivido culturale sono il mio amico Marco Mazzoli, mito di Radio 105 che da anni vive e trasmette da lì, Rita Rusic (ecco dov'era finita) che afferma che "Miami è come Forte dei Marmi, o come Rimini" e Gigi D'Alessio in ascetica astinenza sessuale prima dei concerti. Il programma non impegna, diciamo. Ma è ecostostenibile proprio per questo.



Secondo motivo di piacevolezza: finalmente un format dove si parla di turismo senza necessariamente fare la marketta alla proloco locale o al conduttore di turno che si fa il viaggio gratis con gli amici. Qui il conduttore, semplicemente, manca; e tutto scorre. Chissà se il modello s'applicasse ai talk show...