Tutto pronto per Umbria Jazz 2015

Al via nel fine settimana l'edizione 2015 di "Umbria Jazz" che in attesa dell'evento mediaticamente più importante, il concerto di Tony Bennett e Lady Gaga del prossimo 15 luglio, propone una fitta seria di performance che confermano la manifestazione musicale umbra ai vertici del jazz mondiale. All'Arena di Santa Giuliana partenza alla grande con Paolo Conte nome di punta della musica d'autore italiana.

Senza dimenticare l'eclettico Stefano Bollani con il suo progetto dedicato al chitarrista e compositore americano Frank Zappa il 12 luglio. Nello stesso giorno all'Arena di Santa Giuliana il concerto di Paolo Fresu, che dalla natìa Sardegna ha iniziato un tragitto musicale che ha anche superato i limiti del jazz, contaminando e contaminandosi con altri generi.



Per gli amanti delle contaminazioni tra classica e jazz da non perdere "In Bach" l'anteprima mondiale del concerto di Danilo Rea e Ramin Bahrami il 12 luglio a mezzogiorno nella splendida cornice del teatro Morlacchi di Perugia. Due grandi interpreti del pianoforte: il primo in ambito jazz ma anche pop; da ricordare la sua ormai lunghissima esperienza di musicista a fianco di Mina, Bahrami come specialista del repertorio di Johan Sebastian Bach.



Sempre il 12 luglio ma alle 17 Giovanni Tommaso, membro fondatore del Perigeo, che proprio a Perugia negli anni settanta ebbe la sua consacrazione, presenta il suo "Consonanti Quartet" completato da due dei nomi più importanti del giovane jazz italiano: Mattia Cigalini al sax ed Enrico Zanisi al piano. Grande suggestione anche per i manifesti di questa edizione con dipinti di uno dei grandi maestri del '900: il tifernate Alberto Burri.