Tullio De Piscopo, un album antologico per i 50 anni di carriera

Nella raccolta anche tre inediti, tra questi "Destino e Speranza"

Si, è una canzone che io ho dedicato al mio amico fraterno Pino Daniele che mi è stato particolarmente vicino in un periodo difficile della mia vita. Pochi giorni prima di lasciarci, facemmo un concerto a Milano solo voce, chitarra e percussioni, che emozionò le migliaia di persone presenti all'evento. Mi manca molto e ho voluto dedicargli questo pezzo, con parole che partono dal cuore. Oltre che con lui ho avuto il privilegio di suonare con altri big come: Mina, Franco Battiato e Fabrizio De Andrè, suonando nel suo album "Rimini". "Volta la Carta" contenuta in "50: Musica senza padrone 1965/2015" è una delle canzoni di quell'album che ha in un certo senso anticipato la musica etnica.



Anche nel jazz hai suonato con grandi musicisti

Sono stati molti, da Sante Palumbo a Gianni Basso a Dario Valdambrini, nomi storici del jazz italiano, e in tempi più recenti anche Massimo Urbani e Larry Nocella, musicisti geniali che con le loro qualità diedero lustro al jazz italiano nel mondo. Ma su tutti citerei anche il grande Chet Baker. La mia formazione musicale è stata soprattutto jazzistica anche se, in 50 anni di carriera, ho cercato di aprire al massimo i miei orizzonti.



C'è un progetto tra i tuoi prossimi che hai particolarmente a cuore

Il prossimo 28 novembre a Milano suonerò all'Auditorium in Largo Mahler per il progetto "Tullio De Piscopo and Friends" insieme a Joe Amoruso, anche lui storico tastierista di Pino, e la Nuova Compagnia di Canto Popolare che negli anni '70 portò la musica e la cultura napoletana nel mondo.