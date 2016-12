Tgcom24, numeri da primato: grazie ai nostri lettori

Martedì 29 novembre è stata una giornata in cui Tgcom24.it ha fatto registrare ottimi numeri. Sono stati quasi tre milioni (2.913.440 per la precisione) i lettori che hanno scelto il nostro sito per seguire tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'incremento rispetto al giorno precedente è stato di circa il 20%. Le pagine scaricate sono state oltre 31,5 milioni, quasi il 25% in più rispetto a lunedì 28 novembre. Il grazie va ovviamente a tutti voi che continuate a seguirci da web e da mobile.