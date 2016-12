12 di 19 Olycom

Da Pino Daniele a Moira Orfei, ecco gli artisti che ci hanno lasciato nel 2015

Percy Sledge - L'indimenticabile voce di "When a man loves a woman", successo del 1966 che lo rese conosciuto in tutto il mondo, scompare il 14 aprile a 73 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro al fegato. Scoperto per caso, nel 2005 fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame