La sconfitta della grande antipatica

Ci aveva già provato nel 2008 Hillary Diane Rodham Clinton. Anche otto anni fa nella corsa tra i democratici partiva favorita. La sua sfida storica, quella di diventare la prima donna a conquistare la nomination per la presidenza, si era fermata per l’affermazione di un totale outsider, il giovane e allora praticamente sconosciuto Barack Obama. Molti scrissero che a sconfiggere Hillary fu la forza dirompente del voto nero e ispanico, che aveva deciso di scommettere sul nuovo, rottamando il vecchio.

Un effetto Obama che agli esperti sembrò praticamente impossibile da arrestare. Hillary diventò Segretario di Stato e poi fu costretta alle dimissioni anche in seguito alle indagini sull’attentato a Bengasi, con l’uccisione dell’ambasciatore Christopher Stevens. L’ex First Lady però non è mai stata abituata a fare un passo indietro, e così quasi quattro anni dopo riparte, come se nulla fosse, all’assalto della Casa Bianca.