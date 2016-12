Ed ora a tremare è la sinistra mondiale

In politica ci sono le vittorie, le sconfitte e le batoste. Le batoste sono quelle che ti prendono di sorpresa, che ti lasciano inebetito, accasciato su una sedia con gli occhi a terra. E la vittoria di Trump alle elezioni Usa ha lasciato proprio così la sinistra mondiale. La sinistra mondiale che gode sempre di ottima stampa (nessun giornale si è schierato col neopresidente americano); che guarda con sufficienza avversari ed elettori; che dà patenti politiche di credibilità; che ha inventato le cose più inutili e costose dell’era moderna come le nuvole romane, i musei del nulla, gli archistar, il federalismo in salsa rossa, il senato prossimo venturo dei nominati. O come chi osteggiò la Brexit e dalla Brexit fu politicamente travolto. O come quel presidente francese poligamo schiantato alle ultime amministrative da Marine Le Pen… Batoste. Come quella presa da Occhetto che fortissimamente volle trasformare il Pci nel partito della Quercia ma non riuscì a diventarne subito segretario. O come quelle che si prese D’Alema nelle amministrative del 1993 e del 2000.