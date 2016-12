Se la Littizzetto gioca su due fronti

15:56 - Luciana Littizzetto è tignosetta, se le lega al dito: l’esuberanza turgida, a senso unico, di Rocco Siffredi non le è mai andata particolarmente a genio. L’acrimonia risale ad anni fa, ad un viaggio in auto durante il programma Rai Milano-Roma in cui i due si trovarono a dialogare, da soli, per cinque ore in una prigione di parole e lamiera.

Il commento, soffuso, della Litti fu: «Un’esperienza assurda, ha un solo argomento. Scesa dalla macchina non ne potevo più. Un minchione assurdo, in tutti i sensi». Ed è forse è per esorcizzare quel ricordo terribile che a Che tempo che fa (che rimane, ad onor del vero, comunque la si pensi, il talk più appealing sulla piazza) Litti ha dedicato non una battuta ma più di cinque minuti di monologo al batacchio nudo di Siffredi vagolante e tristanzuolo nella Playa Desnuda nell’Isola dei Famosi. «Signorini pareva avesse visto il Mostro di Lochness. Cara Marcuzzi, dire a Rocco levati gli slip è come dire Hannibal togliti la museruola. Noi non abbiamo visto niente, mettono il bollino grosso come il Molise. Due giorni e si è ustionato il sedere, gira tutto fasciato sembra Lazzaro....», ha detto lei.



Ammetto che ho riso molto. Ma mentre la ridarella mi saliva dentro come un frullatore che tritava impietoso il mito virile di Rocco, ha cominciato ad affiorarmi pure un flebile pensierino. Ma, scusa, ma Rocco non è all’Isola? E l’Isola non è un programma concorrente di Mediaset? Anzi, diciamo, che è il competitor più forte della Rai? Quanto potrebbe portare, in termini di ascolto o di semplice curiosità di zapping, un endorsment indiretto di quel tipo a Canale 5? Soprattutto perchè a Litizzetto -volto simbolo della Rai, sia nei talk, nei grandi eventi, nella stessa fiction- è concesso di abbracciare i concorrenti mentre ad altri non è permesso, grottescamente, neppure un brandello di «citazione pericolosa».



Ad esempio, Unomattina mozzò il Premio Unesco-L’Oreal, concorso mondiale per donne scienziate molte delle quali vincitrici del Nobel, in «Premio Unesco» per il terrore d’essere tacciata di propaganda. Tra l’altro, Luciana Littizzetto, straordinario volto Rai, è, contemporeaneamente volto Sky in Italia’s Got Talent. E non come ospite, ma come giuria. Me la godo con voracità, anche se con la confusione degli animi semplici. Ma, dati i cachet, alla Rai, un’occhio alle esclusive, no, eh?...